شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغات صحية لـ «940» في يوم 10 والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 10 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19». وشملت البلاغات 5 مخالفات لعدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و5 مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال. ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن مساكن العمال، أو للإخلال بأحكام التغليف والإغلاق قبل التسليم للمندوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلاغات صحية لـ «940» في يوم

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