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2020-09-22 خالد بن سلمان: نسعى لسلام شامل في اليمن وعودته لمحيطه الخليجي والعربي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع سعي المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن وعودته إلى محيطه الخليجي والعربي. وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “في اليوم العالمي للسلام، نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي”.

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