المدينة المنورة تكتسي بـ اللون الأخضر احتفاء بـ اليوم الوطني السعودي 90

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة صوراً أظهرت الشوارع والجسور والعديد من المنشآت والميادين وقد تزينت برايات الوطن وشعارات الحب والفخر والاعتزاز.

وكانت الجهات الخدمية والتعليمية والقطاعات الأهلية في المدينة المنورة قد كثّفت استعداداتها لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة بالعديد من اللوحات الوطنية والشاشات الإلكترونية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء للقيادة الرشيدة.

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هذا وذكرت الهيئة العامة للترفيه في موقعها الإلكتروني، أنه “بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، وتحت شعار (همة حتى القمة)، تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة”.

وأضافت أن الاحتفالات الوطنية “التي تجسد قيم التلاحم والولاء، تضم عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

وأضافت: “سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ23 من سبتمبر على شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصرا، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى لليوم الوطني”.

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى “ننشد للوطن”، حيث يشارك الجمهور من خلال هشتاج (#ننشد_للوطن) بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

كما ستقام عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

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