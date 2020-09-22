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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: يدمة وحبونا وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.رياح نجران الأرصاد
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 08:33 AM
"الأرصاد": تؤدي إلى شبه انعدام مدى الرؤية وتستمر حتى 5 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: يدمة وحبونا وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، تنبيه لرياح وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات ،
المصدر : الخليج 365
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