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أفادت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين، بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد تجاوز الـ700 ألف حالة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 2917 إصابة تم رصدها في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 700580 حالة.
وتم تسجيل 204 وفيات جديدة جراء الفيروس؛ ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 73697.
وأكدت الوزارة أن العدد الحقيقي للمصابين يبقى أكبر من الأرقام المعلنة بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.فيروس كورونا الجديد
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 08:15 AM
2917 إصابة تم رصدها في الـ24 ساعة الأخيرةالمكسيك: إصابات كورونا تتجاوز الـ700 ألف
أفادت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين، بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد تجاوز الـ700 ألف حالة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 2917 إصابة تم رصدها في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 700580 حالة.
وتم تسجيل 204 وفيات جديدة جراء الفيروس؛ ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 73697.
وأكدت الوزارة أن العدد الحقيقي للمصابين يبقى أكبر من الأرقام المعلنة بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.
، المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز الـ700 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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