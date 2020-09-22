شكرا لمتابعة خبر عن المواطن الذي قامت زوجته بتزويجه بثانية يطالب بحقه من مذيعة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): على خلفية استنكار مذيعة قناة " العربية " سارة دندراوي لواقعة قيام مواطنة بتزويج زوجها من امرأة أخرى في جازان، خرج الزوج مطالبا بحقه. على خلفية استنكار مذيعة قناة " العربية " سارة دندراوي لواقعة قيام مواطنة بتزويج زوجها من امرأة أخرى في جازان، خرج الزوج مطالبا بحقه. ورد الزوج على تشكيك دندراوي في صحة قيام زوجته الأولى بتزويجه بثانية ومساعدته في مصاريف الزواج، مؤكدا أن النبأ صحيح. وأعرب الزوج عن استياءه من استخفاف المذيعة بتفاصيل القصة، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر بالمذيعة التأكد قبل تهكمها.

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