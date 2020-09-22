مايكروسوفت تستحوذ على الشركة المطورة للعبة Fallout

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أعلنت شركة مايكروسوفت أمس الاثنين أنها ستشتري (زيني ماكس ميديا) ZeniMax Media، الشركة التي تمتلك شركة (بيثيسدا) المتخصصة في صناعة ألعاب الفيديو، مقابل 7.5 مليارات دولار نقدًا.

وبالاستحواذ على (بيثيسدا) – تصبح هذه الصفقة إحدى أبرز عمليات الاستحواذ في سوق ألعاب الفيديو في تاريخ مايكروسوفت، التي استحوذت أواخر عام 2014 على شركة (موجانج) Mojang المطورة للعبة (ماين كرافت) minecarft الشهيرة، مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد حققت تلك الصفقة نجاحًا كبيرًا، إذ ارتفعت شعبية (ماين كرافت)، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا في العالم بفضل تصميمها البسيط، والبساطة في اللعب.

وباستحواذ شركة مايكروسوفت على (بيثيسدا)، تصبح الأولى مالكة لبعض من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، ويشمل ذلك ألعابًا، مثل: Fallout، و The Elder Scrolls، بالإضافة إلى سلسلة Doom.

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وقال (ساتيا ناديلا) – الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “تعد الألعاب الفئة الأكثر انتشارًا في صناعة الترفيه، حيث يلجأ الناس في كل مكان إلى الألعاب للتواصل، والتواصل الاجتماعي، واللعب مع أصدقائهم”.

وقالت الشركة: “بإضافة (بيثيسدا)، ستنمو مايكروسوفت من 15 إلى 23 استوديو إبداعيًا، وستضيف امتيازات (بيثيسدا) الشهيرة إلى (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass”.

وأضافت الشركة: “ويتضمن ذلك نية مايكروسوفت لجلب ألعاب (بيثيسدا) المستقبلية إلى (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass في اليوم نفسه الذي تُطلق في منصة (إكس بوكس) Xbox أو الحواسيب الشخصية، مثل: Starfield، وهي ملحمة الفضاء الجديدة المرتقبة التي تطوّرها حاليًا Bethesda Game Studios.

ويأتي خبر الاستحواذ على (بيثيسدا) في حين تستعد الشركة لإطلاق منصتي الألعاب الجديدتين: (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S.

وستطلق مايكروسوفت منصات الألعاب من الجيل التالي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسيُفتح باب الطلبات الأولي عليها غدًا.

