تيك توك تنجو من الحظر الأمريكي بعد موافقة الحكومة على صفقة أوراكل

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بعد أيام من تقديم شركة ByteDance طلبًا للولايات المتحدة يتضمن تعاونها مع أوراكل بهدف إلغاء فكرة الحظر على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر للشركة الصينية لبدء العمل ضمن الخطة الجديدة التي تشمل أوراكل ووالمارت وعدد من المستمثرين الأمريكيين من خلال تشكيل شركة باسم TikTok Global لتكون مسئولة عن عمليات التطبيق في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

ستقدم أوراكل خدمات التخزين السحابي وحفظ البيانات لشركة تيك توك العالمية أو TikTok Global وستتكفل والمارت بحلول التسويق والأنظمة والمدفوعات.

ستتملك أوراكل ووالمارت نحو 20% من قيمة الشركة الجديدة التي ستكون في غالبيتها مملوكة لمستثمرين أمريكيين دون نسبة دقيقة معلنة.

وستتبع هيكلية مجلس إدارة الشركة التقسيمات الأخرى، بوجود 5 أعضاء منهم 4 أمريكيين لما يتناسب مع حجم الأسهم الكاملة بالشركة.

كذلك تم الاتفاق على طرح أسهم الشركة التي تم إنشاءها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية خلال فترة لاتتجاوز السنة.

وبموجب القرار الأمريكي والصفقة التي تم ابرامها مع الشركة الصينية، فإن TikTok Global ستعمل وفقًا لقوانين الخصوصية وحماية المستهلك الأمريكية، كما سيتم نقل بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم للتطبيق إلى الولايات المتحدة لتكون محفوظة على خوادم أوراكل والتي تُعد الأكثر أمانًا على حد تعبير الشركة.

ستوفر شركة TikTok Global بهذه الصفقة أكثر من 25 ألف وظيفة بالولايات المتحدة، وستساهم بأكثر من 5 مليارات دولار كضرائب.

من جانبها قالت تيك توك أن نقل بيانات المستخدمين للولايات المتحدة لا يتضمن نقل أي تقنيات أو خوارزميات ذكاء اصطناعي.

