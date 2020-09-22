«المستجدات الإقليمية» تتصدر مباحثات الجبير ووزير الشؤون الخارجية الألماني

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.