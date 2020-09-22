السعودية اليوم / البرازيل تسجل 13439 حالة إصابة جديدة بكورونا و377 وفاة



برازيليا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272 .

// انتهى //

07:15ت م

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برازيليا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالإضافة إلى 277 وفاة بسبب المرض.ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272 .// انتهى //07:15ت م0006

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