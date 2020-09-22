السعودية اليوم / المكسيك تسجل 2917 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا



مكسيكو سيتي 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 الساعة الأخيرة 2917 إصابة بعدوى فيروس

وكان هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي قد أشار في مؤتمر صحفي إلى انخفاض في معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات جراء الفيروس في البلاد خلال سبعة أسابيع متتالية منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

06:58ت م

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مكسيكو سيتي 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 الساعة الأخيرة 2917 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 700 ألف و 580 إصابة بالإضافة إلى إجمالي الوفيات الذي بلغ 73 ألفًا 697 حالة وفاة.وكان هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي قد أشار في مؤتمر صحفي إلى انخفاض في معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات جراء الفيروس في البلاد خلال سبعة أسابيع متتالية منذ تفشي الجائحة.// انتهى //06:58ت م0005

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