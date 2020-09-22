السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم أمس



سيئول05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

صرحت السلطات الصحية الكورية اليوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 ارتفع الى 23,106 أشخاص بزيادة 61 مصابا جديدا بالمرض اعتمادا للبيانات الواردة حتى منتصف ليل يوم أمس.

وتشهد وتيرة الإصابة لكوفيد-19 في البلاد تراجعا مستمرا ، مع بقاء عدد المصابين اليومي أقل من 100 لليوم الثالث ، حيث بلغ العدد 82 يوم الأحد و70 يوم أمس.

وحسب طرق الإصابة من بين المصابين الجدد، كانت 51 حالة لانتقال العدوى محليا و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.

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