شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الدعاء الذي أكثر منه الرسول ﷺ طوال حياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن الدعاء الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي ﷺ يكثر من الدعاء به.

وقال الشيخ المصلح، إنه جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أكثر ما كان يقوله النبي ﷺ في دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) سواء في الصلاة أو في غيرها.