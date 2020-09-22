شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الدعاء الذي أكثر منه الرسول ﷺ طوال حياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن الدعاء الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي ﷺ يكثر من الدعاء به.
وقال الشيخ المصلح، إنه جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أكثر ما كان يقوله النبي ﷺ في دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) سواء في الصلاة أو في غيرها.
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