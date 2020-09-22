شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تفسير متحدث الصحة لانتشار إصابات كورونا بين صفوف الهلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):فسر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ظاهرة انتشار إصابات فيروس كورونا بين لاعبي الهلال في الدوحة.
وقال العبد العالي في رده على استفسار عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير سعد بن سعود بن محمد: " في بروتوكولات موجودة لجميع القطاعات رياضية، ترفيهية، تجارية، وغيرها، ويفترض على المنظمين التقيد بها ".
وأشار العبد العالي إلى أنه لم يرصد أي بؤر لتفشي الفيروس منذ عودة بعض القطاعات وفتح المطاعم والمساجد وغيرها نظرًا للإلتزام والتقيد بالإجراءات الموصي بها لتجنب العودة.
وأكد أن أي خلل أو تغاضي عن الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وغيرها، يمكن أن يتسبب في نشر العدوى.
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