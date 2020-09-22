أطباء ينجحون في استئصال ورم من رقبة طفل رضيع بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): استقبلت مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حالة طفل رضيع يعاني ورما برقبته. استقبلت مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حالة طفل رضيع يعاني ورما برقبته. ونجح الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال في المستشفى، في استئصال ورم يزن 700 جرام من رقبة الطفل ذو الـ 15 شهرا.

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