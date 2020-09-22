أخبار السعودية اليوم.. النيابة العامة تكشف عقوبة المسيئين للعلم السعودي.. وسفارة المملكة بالكويت توضح أسباب إغلاق أبوابها

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم، حيث كشفت النيابة العامة عقوبة المسيئيين للعلم الوطني للمملكة أو أي شعار آخر لها، فيما أوضحت سفارة المملكة بالكويت أسباب إغلاق أبوابها أمام المواطنين بعد غد، وإلى التفاصيل:

الأمير سلطان بن سلمان: وحدتنا الاجتماعية تتقدم على الجغرافية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، أن الوحدة الوطنية التي قامت عليها الدولة السعودية المباركة هي وحدة للقلوب والتئامها قبل أن تكون وحدةً جغرافية، موضحًا (بمناسبة اليوم الوطني الـتسعين للمملكة)، أن ذكرى هذا اليوم تُستَحضَر في أذهاننا جميعًا ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه.

بالصور.. السفارة الأمريكية بالرياض تحتفي باليوم الوطني الـ90 على طريقتها

تزينت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، باللون الأخضر، كما وضعت صورة للعلم الأمريكي والعلم السعودي، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90، ونشر الحساب الرسمي للسفارة على موقع «تويتر» صورًا للاحتفالية قائلًا: «السفارة الأمريكية في الرياض تتلون بالأخضر تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 90».

النيابة العامة: الحبس والغرامة ينتظران المسيئين للعلم السعودي

أكدت النيابة العامة، أنها ستعاقب أي شخص أسقط أو أهان العلم الوطني للمملكة أو أي شعار آخر لها، بالحبس أو الغرامة، أو بالعقوبتين معًا، وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر»: «يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة»

التذاكر المجانية لـ«الخطوط السعودية» تبدأ ببرنامج «الفرسان»

أوضحت الخطوط السعودية، طريقة الانضمام لبرنامج «الفرسان» والحصول على تذاكر مجانية على درجة الضيافة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، موضحة أنه لخدمتكم فيما يخص (برنامج الفرسان) يرجى التواصل عبر خدمة الواتس آب من خلال رقم الجوال التابع للخطوط السعودية : 0540000005.

تفاصيل جديدة حول عمل «الموظف الحكومي» في القطاع الخاص

قال الحساب الرسمي للعناية بعملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» ردًا على تلك الاستفسارات: «لا علاقة لمؤسسة التقاعد بعمل الموظف الحكومي قبل تقاعده في القطاع الخاص بل هو من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الإحاطة بأن عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي»، وكان الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد، قد بيّن أن النظام، يمنع الجمع بين وظيفتين خاضعتين لنظام التقاعد والتأمينات.

وزارة الصحة: تسجيل 492 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1060 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 330246 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 1060 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 311499 حالة.

السفارة السعودية بالكويت تغلق أبوابها.. وتوضح السبب

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أعلنت السفارة السعودية في الكويت، إغلاق أبوابها الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، مشيرة إلى أنها ستعاود مباشرة عملها في اليوم التالي الخميس 24 سبتمبر.

حريق جبل عُمد.. «مدني ميسان» يوضح التطورات الجديدة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له، ومازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب؛ لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع بؤر الحريق المتبقية.

الدكتور عبد العزيز آل الشيخ يثمِّن دعم القيادة للهيئة السعودية للفضاء

ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، د. عبد العزيز آل الشيخ، دعم القيادة للهيئة، وقال د. آل الشيخ إن ذكرى الاحتفال باليوم الوطني الـ90 تأتي متزامنة مع ما يشهده الوطن من تطور، ونمو، وازدهار في مختلف الميادين العلمية، والاقتصادية، والثقافية، والحضارية، ومن بينها قطاع الفضاء الذي يحظى بعناية واهتمامٍ بالغين من لدن القيادة الكريمة.

طريقة الحصول على «بطاقة متقاعد» من مؤسسة التأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة الحصول على بطاقة متقاعد، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أحصل على بطاقة متقاعد»، ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك تعبئة نموذج «عمليات التعويضات» وتقديم طلبك إلكترونيًا».

عودة المعتمرين قريبًا.. وفيديو لوزير الحج يحدد موقف الشركات

قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه سيتم الاعتماد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، بعد شهور من جائحة كورونا وذلك عبر تطبيق «اعتمرنا»، مضيفًا خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر- أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميًا ومحليًا.

بالفيديو.. موجة غبار تضرب الرياض.. وتنبيه من هيئة الأرصاد

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق، موجة الغبار على منقطة الرياض، مشيرة إلى أنها مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وكانت هيئة الأرصاد قد نبهت من هبوب موجة غبار من صباح الإثنين، موضحة أنها تنتهي مساء اليوم نفسه، وأوضحت هيئة الأرصاد أن موجة الغبار تثير نشاط الرياح السطحية، وتسبب شبه انعدام في الرؤية.

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