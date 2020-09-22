، "السديس" يكلِّف 10 مديرين بإدارات بشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف (١٠) مديرين من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية بإدارة عدد من الإدارات بوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، هم:
- عابد بن عبدالله بكري مديرًا لمكتب الوكالة إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام لمكتبة الحرم المكي الشريف للشؤون الإدارية.
- أحمد بن مساعد السويهري مديرًا عامًّا لإدارة العلاقات العامة بالوكالة.
- إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي مديرًا لمركز المخطوطات.
- بندر بن محمد العمرو مديرًا لإدارة العلاقات والبرامج.
- أيمن بن محمد السهلي مديرًا لإدارة الخدمات المكتبية إضافة إلى عمله أمينًا للمكتبة.
- محمد بن مقبول المطرفي مديرًا لإدارة المكتبة الرقمية.
- ريان بن محمد المسعودي مديرًا للإعلام والاتصال إضافة إلى عمله.
- أيمن بن عبدالرحمن الحذيفي مديرًا لإدارة الصحف والدوريات.
- نايف بن سعد السبيعي مديرًا للترجمة.
- راشد بن شرف الشريف مديرًا لوحدة الطفل.
"السديس" يكلِّف 10 مديرين بإدارات بشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلميهادي العصيمي الخليج 365 2020-09-22
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف (١٠) مديرين من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية بإدارة عدد من الإدارات بوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، هم:
- عابد بن عبدالله بكري مديرًا لمكتب الوكالة إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام لمكتبة الحرم المكي الشريف للشؤون الإدارية.
- أحمد بن مساعد السويهري مديرًا عامًّا لإدارة العلاقات العامة بالوكالة.
- إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي مديرًا لمركز المخطوطات.
- بندر بن محمد العمرو مديرًا لإدارة العلاقات والبرامج.
- أيمن بن محمد السهلي مديرًا لإدارة الخدمات المكتبية إضافة إلى عمله أمينًا للمكتبة.
- محمد بن مقبول المطرفي مديرًا لإدارة المكتبة الرقمية.
- ريان بن محمد المسعودي مديرًا للإعلام والاتصال إضافة إلى عمله.
- أيمن بن عبدالرحمن الحذيفي مديرًا لإدارة الصحف والدوريات.
- نايف بن سعد السبيعي مديرًا للترجمة.
- راشد بن شرف الشريف مديرًا لوحدة الطفل.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:43 AM
من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية لتولي مسؤولية عدد من الإدارات
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف (١٠) مديرين من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية بإدارة عدد من الإدارات بوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، هم:
- عابد بن عبدالله بكري مديرًا لمكتب الوكالة إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام لمكتبة الحرم المكي الشريف للشؤون الإدارية.
- أحمد بن مساعد السويهري مديرًا عامًّا لإدارة العلاقات العامة بالوكالة.
- إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي مديرًا لمركز المخطوطات.
- بندر بن محمد العمرو مديرًا لإدارة العلاقات والبرامج.
- أيمن بن محمد السهلي مديرًا لإدارة الخدمات المكتبية إضافة إلى عمله أمينًا للمكتبة.
- محمد بن مقبول المطرفي مديرًا لإدارة المكتبة الرقمية.
- ريان بن محمد المسعودي مديرًا للإعلام والاتصال إضافة إلى عمله.
- أيمن بن عبدالرحمن الحذيفي مديرًا لإدارة الصحف والدوريات.
- نايف بن سعد السبيعي مديرًا للترجمة.
- راشد بن شرف الشريف مديرًا لوحدة الطفل.
، "السديس" يكلِّف 10 مديرين بإدارات بشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" يكلِّف 10 مديرين بإدارات بشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.