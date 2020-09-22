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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..شوارع المدينة المنورة تكتسي بالأخضر في اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):اكتست معالم المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ90.
وتحتفل جميع المؤسسات والهيئات خلال الأيام الجارية باليوم الوطني من خلال الحفلات والأنشطة الترفيهية المختلفة.
وتحت شعار " همة حتى القمة "، تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق عدد من الفعاليات في مناطق عدة.
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