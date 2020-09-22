شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة في حائل: " بنتي اُغتصبت ونُحرت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

خرجت مواطنة في مقطع فيديو، مناشدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة حائل، بالتحقيق في وفاة ابنتها.

وأفادت الأم خلال المقطع أن ابنتها تدعى " لطيفة " عمرها 19 عامًا، تغيبت عن المنزل، ثم عُثر على جثتها داخل بئر.

وقالت: " بنتي اختطفت يوم 1442/2/1 هـ من هذه المنطقة، واُغتصبت ونُحرت تكفى أناشدك تطلعلي لجنة تجيب حق بنتي "