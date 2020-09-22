السعودية اليوم / رواندا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيغالي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

سجلت رواندا خلال الساعات ال 24 الماضية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4653 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة.

// انتهى //

03:12ت م

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كيغالي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجلت رواندا خلال الساعات ال 24 الماضية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4653 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة.// انتهى //03:12ت م0243

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