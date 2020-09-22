السعودية اليوم / مسلحون يهاجمون مركزًا للشرطة في بوركينافاسو



واغادوغو 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

هاجم مسلحون مجهولون مركزًا للشرطة في مانغودارا بمحافظة كاسكاد في بوركينافاسو،على الحدود مع الكوت ديفوار.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أنه لم تتضح إلى الأن الجهة التي قامت بهذا الهجوم.

من جانب اخر أعلن الجيش البوركيني اليوم، أنه القى القبض على 25 إرهابيًا، خلال عمليات جرت في منطقة الساحل بشمال البلاد.

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02:32ت م

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