اليوم الوطني / اتحاد كمال الأجسام ينظم بطولة المملكة الاستعراضية بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠



الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

ينظم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام بعد غدٍ الأربعاء بطولة المملكة الاستعراضية بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة.

وتشمل الفعالية الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي عرضاً لأبطال المملكة في بث مباشر على منصة الاتحاد الرقمية على الإنستقرام sbbf.sa عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما سيتم تقديم هدايا عينية للمشاركين في هذه المناسبة الوطنية.

كما تشمل الاحتفالية مشاركة الجمهور ومنسوبي الاتحاد من خلال مقاطع مرئية، للتعبير عن اعتزازهم و افتخارهم بهذا الوطن المعطاء بهذه المناسبة الغالية علينا.

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23:46ت م

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