شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع لتسويق التمور بـ«مهرجان العلا» والان نبدء بالتفاصيل

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مهرجان العلا للتمور في 2 أكتوبر القادم، وذلك في منطقة «الفرسان» المقابلة لصخرة الفيل، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومحافظة العلا، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وكذلك بلدية العلا، كما يشارك في المهرجان البريد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية ، وهيئة الغذاء والدواء.

ويمتد المهرجان لثلاثة أسابيع، وسيقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتخصص الفترة الصباحية للمزاد التجاري، من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، وتخصص الفترة المسائية لسوق التمور وذلك من الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً، وسيضم السوق فعاليات متعددة من ضمنها الأسر المنتجة للحرف اليدوية ذات العلاقة بالنخيل، والطهاة الذين سيقدمون وجبات يدخل التمر ضمن مقاديرها، كما سيتم الإعلان عن عدة فعاليات مصاحبة لاحقا.

ويمثل المهرجان فرصة لجميع مزارعي النخيل في العلا الذين يملكون رخصة زراعية سارية المفعول، وذلك لتسويق منتجات التمور المميزة والمتنوعة التي تحظى بها المحافظة، كما يشكل النخيل جزءًا مهمًا من تراث العلا في مملكتي دادان ولحيان منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، كما كشفت الحفريات الأخيرة في المدافن النبطية بالحِجر عن قلادات مصنوعة من التمر، مما يُؤكّد على أهمية دور النخيل عبر الحضارات.

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وتحتوي العلا على أكثر من 2 مليون نخلة في المحافظة، يتجاوز إنتاجها 90 ألف طن من التمور سنويا، ويعد البرني هو أكثر الأنواع شيوعاً ويشكل أكثر من 80 ٪ من تمور العلا، ويمتلك البرني ميزة فريدة حيث يمكنك العثور على 3 أنواع منه على نفس النخلة مثل المبروم والمشروك والعادي، وتعد زراعة وبيع التمور رافداً هاماً لاقتصاد العلا.

وتحتضن العلا كافة أنواع التمور المعروفة حول المملكة، وهناك أنواع مميزة مثل الحلوة، والتي تتميز بلونيها الأسود والأحمر، ومن الطرق التقليدية لتخزين تمر الحلوة لدى أهالي العلا، وضعها في قرب مصنوعة من جلود الحيوانات، وتضغط حتى يتم التأكد من خلوها من الهواء، وهذا الأسلوب يسمى «الشنة»، وتعد تمور العلا من أكثر التمور طلبا في الأسواق العالمية، وقد شهدت الأعوام الماضية تزايدا مطردا في الطلب على أغلب أنواع تمور المحافظة.

وأكد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية محمد الشمري، أن المهرجان يعد فرصة للمستثمرين في مجال التمور، وفي المجال الزراعي بشكل عام لما تحمله العلا من تنوع في المنتجات الزراعية فائقة الجودة مثل المانجا والحمضيات والمورينغا «البان العربي»، ويمتلك القطاع الزراعي فرصا واعدة للنمو والتطور.