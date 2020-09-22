شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان يزور مكتب ”الخليج 365” في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

زار سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل حسن، مكتب صحيفة ”الخليج 365” في الرياض، وكان في استقباله رئيس التحرير الزميل عمر الشدي.

وتجول السفير حسن في مقر المكتب، واطلع على جهود الصحيفة الإعلامية.

وأكد السفير السوداني أن الزيارة التي حرص عليها، تستهدف فتح طرق تواصل بين السفارة والصحيفة لنشر الأخبار التي تخص الجالية السودانية المقيمة بالمملكة.