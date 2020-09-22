شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من العام المقبل.. تدريس «الإنجليزية» لأولى ابتدائي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. آل الشيخ، خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن التغييرات النوعية تستهدف مصلحة الطالب المستقبلية، بأن يكون مؤهلا للمنافسة على مستوى الأسواق العالمية، مؤكدا أن تحسين التعليم ومخرجاته تبدأ من التعليم العام قبل التعليم الجامعي.
رؤية مستقبلية
وقال «آل الشيخ» إن النجاحات التي حققتها منصة «مدرستي» تعود لتفاعل الجميع من طلاب ومعلمين وجهود مشتركة من كافة العاملين في الميدان مع وجود رؤية مستقبلية تعتمد على التطوير والاستمرار وتجاوز المعوقات، خصوصا مع مشروع تقني ضخم يضم قرابة 7 ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة مع دخول أولياء الأمور للمتابعة مع أبنائهم. مضيفا: لدينا شباب سعودي أخذ على عاتقه القيام برحلة «مدرستي» من الألف إلى الياء منذ إيقاف الدراسة حضوريا والانتقال حينها إلى المحطات الفضائية، ولم تتوقف الدراسة نهائيا وبعدها بأيام قليلة تم تجهيز الاستوديوهات ومراكز المونتاج ليتم النقل إلى مدرسة البث الفضائي لمنظومة التعليم عن بعد، إضافة إلى وجود مدرسة افتراضية كنا نخطط أن يكون تدشينها في نهاية عام 2021م مع وجود ثلاث منصات أخرى.
إدارة موحدة
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي تم دمج كل ذلك في منصة واحدة للخروج بنظام إدارة تعليم موحدة ونقلها لكل إدارة تعليم ومدرسة، وما يشاهد الآن في نظام «مدرستي» هو نتاج أبنائنا السعوديين الذين استطاعوا أن ينشئوا نظام إدارة تعلم من واقع البيئة التعليمية في المملكة، والاستفادة مما تم تأسيسه سابقا من محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي بحيث يستفاد من كل ذلك مع وجود قنوات عين الفضائية والفصول الافتراضية من خلال التعاون مع شركة Microsoft والتي تعد من أكبر الشركات في العالم.
اشتراطات صحية
ولفت إلى أنه في حال عادت الدراسة حضوريا ستكون هناك اشتراطات صحية، إضافة إلى أن بعض المواد سيستمر تدريسها عن بعد، وربما يقدم المعلم يوما من الأيام الدراسية عن بعد، لافتا إلى أنه فخور بالتجربة وبما يقدمه المعلمون والمعلمات والإداريون والإداريات والمدربون وأعضاء هيئة التدريس في قطاع التعليم ولكن إلى الآن لم نصل إلى درجة الرضا التي نسعى إليها.
شريك داعم
وعن تخفيض رسوم المدارس الأهلية، أوضح آل الشيخ أن المدارس الأهلية وأسعارها تعتبر من العقود المدنية التي تكون ما بين ولي الأمر مع المدرسة، ولكن هناك أكثر من 2000 مدرسة خفضت رسومها، ونحن نشجعهم، ونبحث عن أدوات لدعم القطاع الأهلي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار فيه وهو شريك داعم للتعليم في المملكة.
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