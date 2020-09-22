اخبار السعوديه

عقد اللؤلؤ الأخضر يطوق عنق المملكة في يومها الوطني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اللؤلؤ الأخضر يطوق عنق المملكة في يومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

قبل ساعات من احتفال المملكة «قيادة وشعبا»، غدا، بالمناسبة السنوية التاريخية المتمثلة في ذكرى اليوم الوطني التسعين، والذي تم فيه توحيد وتأسيس هذا الوطن الكبير عام 1932م، ارتدت كافة المناطق في ربوع الوطن أبهى حلة، شكلت عقدا من اللؤلؤ الأخضر، ابتهاجا بهذا اليوم السعيد، الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر سنويا.

”الخليج 365” رصدت بالصور احتفالات الوطن بيومه الوطني بالأعلام وعقود الزينة والأنوار الخضراء والأقواس المضيئة، وهو ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والتطور والازدهار والنمو، تحت شعار «همة حتى القمة»، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقد اللؤلؤ الأخضر يطوق عنق المملكة في يومها الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا