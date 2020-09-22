شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اللؤلؤ الأخضر يطوق عنق المملكة في يومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل
”الخليج 365” رصدت بالصور احتفالات الوطن بيومه الوطني بالأعلام وعقود الزينة والأنوار الخضراء والأقواس المضيئة، وهو ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والتطور والازدهار والنمو، تحت شعار «همة حتى القمة»، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
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