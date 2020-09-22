شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اللؤلؤ الأخضر يطوق عنق المملكة في يومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

قبل ساعات من احتفال المملكة «قيادة وشعبا»، غدا، بالمناسبة السنوية التاريخية المتمثلة في ذكرى اليوم الوطني التسعين، والذي تم فيه توحيد وتأسيس هذا الوطن الكبير عام 1932م، ارتدت كافة المناطق في ربوع الوطن أبهى حلة، شكلت عقدا من اللؤلؤ الأخضر، ابتهاجا بهذا اليوم السعيد، الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر سنويا.

”الخليج 365” رصدت بالصور احتفالات الوطن بيومه الوطني بالأعلام وعقود الزينة والأنوار الخضراء والأقواس المضيئة، وهو ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والتطور والازدهار والنمو، تحت شعار «همة حتى القمة»، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».