شكرا لقرائتكم خبر عن «اقرأ» تستنفر طاقاتها للاحتفاء باليوم الوطني «90» والان نبدء بالتفاصيل

كعادتها كل عام تستعد قنوات «اقرأ» الفضائية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي توافق ذكراه التسعون هذا العام للمملكة.

وتسخر «اقرأ» كافة إمكانيتها وطواقمها الإدارية والفنية للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة تماشيا مع الشعار الرسمي لهذه المناسبة «همة حتى القمة» والهاشتاق الخاص بقنوات اقرأ # اقرأ تحتفل بالوطن. إضافة إلى تحضيرات كثيرة تسبق هذه التغطية الكبيرة من إعداد وثائقيات وتقارير تلفزيونية وفقرات وكليبات منوعة يغلب عليها لون الوطن الأخضر، بالإضافة إلى استضافة رموز من الوطن ومن خارجه مباركين ومهنئين هذه المناسبة العزيزة لمكانة المملكة في قلوب المسلمين والعرب والعالم أجمع.

وستكون التغطية المكثفة لعرض الوثائقيات عن حضارة المملكة وإنجازاتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها على شاشة اقرأ، وعلى منصة اقرأ العالمية «تابع»، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية الذي يصل عدد المحتوى المشاهد فيها إلى نصف مليار.