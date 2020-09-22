شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جلسات نقاشية بـ «حوارات المملكة الثاني» والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بعد، اليوم، لقاء حوارات المملكة الثاني تحت عنوان «تسعون عاما من التلاحم الوطني»، بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين والمهتمين بالشأنين الفكري والثقافي.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار جهود المركز في الاحتفاء باليوم الوطني، وتعبيرا عن المحافظة لمفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين أطياف المجتمع وحماية النسيج المجتمعي، كما يأتي اضطلاعا بدوره في مد جسور التواصل في المجتمع ليكون منارة لنشر وترسيخ ثقافة وقيم الحوار وسلوكياته ليصبح أسلوبا ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا.

وتتضمن فعاليات اللقاء الذي ستسبقه ورشة عمل بعنوان الشباب ورؤية المستقبل بمشاركة شباب وفتيات من مختلف مناطق المملكة، إقامة ثلاث جلسات تناقش عددا من المحاور التي تسلط الضوء على أهمية اليوم الوطني وتعزيز قيم التلاحم والانتماء الوطني ودور مؤسسات المجتمع في ذلك.

وتتناول الجلسة الافتتاحية المقاصد الشرعية للانتماء الوطني، وضرورة وحدة الصف، وجهود المملكة من منظور دولي، وتعزيز منظومة القيم لترسيخ الانتماء الوطني. فيما تسلط الجلسة الثانية الضوء على الملامح التاريخية للدولة السعودية الأولى والثانية، ومراحل البناء والتأسيس والنهضة التي شهدتها الدولة السعودية الثالثة على يد المؤسس، طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه -رحمهم الله- وصولا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وتناقش الجلسة الثالثة التي ستكون تحت عنوان «دور مؤسسات المجتمع في تعزيز الانتماء الوطني» دور هيئة حقوق الإنسان في تعزيز الانتماء الوطني، ودور الإعلام في تعزيز الانتماء الوطني، ودور المسرح والمؤسسات الثقافية في تعزيز الانتماء الوطني.