شكرا لقرائتكم خبر عن الخلوفي: قيادة حكيمة لعهدٍ زاهر والان نبدء بالتفاصيل

ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية مناسبة سعيدة لتأكيد أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية، وتعزيز قوة وتماسك المجتمع للمضي قدماً نحو الأهداف السامية التي أسس عليها هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده، وترسيخهم ثوابت البذل والعطاء والفداء والالتفاف حول قيادته الحكيمة لبناء المستقبل وتوطيد أركانه، واليوم تكمل المملكة عامها التسعين منذ توحيدها تحت لواءِ التوحيد «لا اله الا الله محمد رسول الله».

وأتشرف بهذه المناسبة الغالية والذكرى التاريخية بأن أرفع أجمل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وولي عهده الأمين مهندس القرارات الجريئة ورؤية 2030 وقائد التحول الوطني ومسيرة التجديد المستمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، متمنياً من الله -عز وجل- أن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.