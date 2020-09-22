شكرا لقرائتكم خبر عن الخلوفي: قيادة حكيمة لعهدٍ زاهر والان نبدء بالتفاصيل
وأتشرف بهذه المناسبة الغالية والذكرى التاريخية بأن أرفع أجمل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وولي عهده الأمين مهندس القرارات الجريئة ورؤية 2030 وقائد التحول الوطني ومسيرة التجديد المستمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، متمنياً من الله -عز وجل- أن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.
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