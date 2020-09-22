شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستخبارات العامة» و«التنمية المجتمعية» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى خلال اجتماع -عن بعد- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، وبمشاركة المشرف على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين في البرنامج، التقرير السنوي للبرنامج للعام المالي 1440/‏1441هـ، كما استعرضت عددا من المحاور التي تضمنها التقرير والخطط والبرامج التنفيذية للبرنامج وسير عملها.

دراسة التقارير

وعقدت لجنة الشؤون الأمنية في وقت سابق اجتماعا -عن بعد- لمناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440/‏1441هـ وعدد من الموضوعات المحالة للجنة والتي تقع ضمن اختصاصها. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنةً توصياتها النهائية تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة. يذكر أن لجنة الشؤون الأمنية هي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة وتختص بدراسة التقارير والموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية وإمارات المناطق، وكذلك الموضوعات الأخرى التي يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

مداخلات وملاحظات

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وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس خلال اجتماع -عن بعد- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. عبدالله البلوي، التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/‏1441هـ. وناقش الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/‏1441هـ، تمهيدًا لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.

دور رقابي

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيدًا لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة. يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.