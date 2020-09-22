شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف مستفيد من «تأكد» في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 23821 شخصا من خدمات مركز «تأكد» في الطائف، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، إذ تقدم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».