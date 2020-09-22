شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في «عمومية» الملكية الفكرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
ورأس وفد المملكة المشارك في الجمعية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.
وألقى كلمة المملكة بالنيابة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز الواصل، التي قدم فيها التهنئة لدارين تانغ بمناسبة تعيينه مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيدا بتوجه المنظمة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها وخدماتها.
وأشار إلى إيداع صك الانضمام إلى «اتفاق لوكارنو» و«اتفاق فيينا»، مؤكدا أن المملكة تستهدف الانضمام للكثير من المعاهدات في نهاية العام الجاري، مبينا أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملت على إنشاء لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واستحداث وتطوير بعض قوانين الملكية الفكرية.
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