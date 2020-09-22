شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الفيلم الوثائقي السعودي «مرحلة صعبة» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام أمس الأول، باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم «مرحلة صعبة»، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

وحضر العرض عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

ويجسد الفيلم قصصا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفان وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال وكيل وزارة الإعلام د. عبدالله المغلوث: إن إنتاج الفيلم بتوجيه من وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يوما من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

وأوضح د. المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول.