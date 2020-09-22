شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الفيلم الوثائقي السعودي «مرحلة صعبة» والان نبدء بالتفاصيل
وحضر العرض عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.
ويجسد الفيلم قصصا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفان وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.
وقال وكيل وزارة الإعلام د. عبدالله المغلوث: إن إنتاج الفيلم بتوجيه من وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يوما من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.
وأوضح د. المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الفيلم الوثائقي السعودي «مرحلة صعبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.