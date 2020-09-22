شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مليون دولار من مركز الملك سلمان لـ 7 مشاريع باليمن والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي أمس، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتنفيذ سبعة مشاريع متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن، وذلك في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، وعن المنظمة ممثلها في منطقة الخليج الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض، دعم وصول الأطفال اليمنيين المتضررين من جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى فرص التعليم من خلال التعلم «عن بعد» ووضع خطط الاستعداد للعودة إلى المدارس بشكل آمن، وبناء قدرات الكوادر التعليمية والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع الجائحة في البيئة التعليمية، بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية في 20 محافظة يمنية، ودعم وصول الأطفال اليمنيين إلى فرص التعليم الجيد من خلال تجهيز المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب وبناء قدرات الكادر التعليمي في محافظات أبين، وعدن، والبيضاء، وذمار، والضالع، والجوف، والمحويت، وأمانة العاصمة، وعمران، وريمه، وصعده، وشبوة، وتعز، والمهرة، وإب، وحضرموت، ومأرب، وصنعاء، وحجة، والحديدة، ولحج، وسقطرى.

وقال د. عبدالله الربيعة عقب التوقيع: إنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نسعد بتوقيع اتفاقية المملكة العربية السعودية يمثلها المركز مع منظمة اليونيسيف، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بقيمة 46 مليون دولار أمريكي، يستفيد منها 16 مليونا و851 ألف فرد في اليمن الشقيق، موضحا أن الاتفاقية تشمل سبعة برامج تنفيذية الأول يعنى بالصحة بـ 11 مليونا و200 ألف دولار ويستفيد منه 4 ملايين و400 ألف مستفيد، المشروع الثاني يعنى بالمياه والإصحاح البيئي بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار يستفيد منه قرابة مليونين ونصف المليون مستفيد، فيما تبلغ قيمة المشروع الثالث 7 ملايين و600 ألف دولار لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات يستفيد منه قرابة 175 ألف فرد، وتبلغ قيمة المشروع الرابع 4 ملايين دولار لمكافحة وباء كورونا يستفيد منه 9 ملايين مستفيد، والمشروع الخامس بقيمة مليوني دولار للتوعية والتثقيف الصحي بوباء كورونا يستفيد منه قرابة 230 ألف شخص، فيما تبلغ قيمة المشروع السادس 8 ملايين دولار لدعم التعليم يستفيد منه قرابة 252 ألف مستفيد، والمشروع السابع والأخير بقيمة 4 ملايين دولار للحماية والوقاية يستفيد منه 241 ألف مستفيد، مثمنا الشراكة الإستراتيجية بين المركز واليونيسيف التي تسهم في معاناة الإنسان أينما كان.