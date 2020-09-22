شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين صحيفة الدعوى «المرقمنة» والان نبدء بالتفاصيل
وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونيا، وتجلى ذلك في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.
كما تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية، وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة ناجز الإلكترونية.
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