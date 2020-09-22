شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة ناجحة لمصابة بمرض «نادر» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء ولادة ناجحة في حالة نادرة عالميا لسيدة وضعت مولودها الأول تعاني من مرض نادر جدا. وكانت السيدة منذ ولادتها تعاني من التدهور السريع والمفاجئ في حالتها الصحية، وتم تشخيصها من قبل استشاري الغدد الصماء والسكر أطفال بمرض نادر يسمى pseudohypoaldosteronism، حيث يحتاج المريض في مثل هذه الحالة إلى علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية، إضافة إلى متابعة دورية لمستوى الأملاح والغازات في الدم. تابع فريق طبي سعودي بالكامل حالة السيدة الصحية طوال سنوات وصولا لمرحلة الزواج وإنجاب طفلها الأول في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، وهما حاليا يتمتعان بصحة جيدة، إذ تعد هذه الحالة من الحالات النادرة عالميا التي تتمكن من الحمل والإنجاب في وجود هذا المرض النادر.

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