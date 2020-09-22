شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات وتطلعات «وطن التسعين» في هيئة الصحفيين الليلة والان نبدء بالتفاصيل

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين في محافظة الأحساء، في السادسة والربع من مساء اليوم «عن بعد» ملتقى «الأحساء.. توثق إنجازات وتطلعات وطن الـ 90»، يستعرض من خلاله 7 متحدثين رسميين، يمثلون 8 قطاعات حكومية في الأحساء أبرز مشروعاتها.

يدير الملتقى عضو هيئة الصحفيين في الأحساء محمد المحيسن، والذي أشار إلى أن المتحدثين في الملتقى، سيتناولون أبرز المشاريع، وقيمتها التي أصبحت مكتسبات وطنية منذ دخول المؤسس الملك عبدالعزيز محافظة الأحساء في عام 1331هـ وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وتطلعات القطاعات الحكومية والأهلية لتحقيق آمال المواطنين والوافدين.

وأوضح أن قائمة المتحدثين في الملتقى تضم المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل، والمتحدث الرسمي في الجامعة د. عبدالعزيز الحليبي، ومدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان، والمتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، ومدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر في الأحساء وليد البوسيف، ومدير العلاقات العامة والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي في التجمع الصحي بالأحساء عبدالرحمن السدراني، ومدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في غرفة الأحساء خالد القحطاني، ومدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء سلطان النوه.