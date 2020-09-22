شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء افتراضي يناقش مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي لليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، أهمية الدور الذي يلعبه المسؤولون في القطاعين العام والخاص وأيضا رجال الإعلام في إبراز ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ90، باعتباره يوما مجيدا يعيش فيه أبناء المملكة الفرحة على نعمة إرساء قواعد الأمن في هذه البلاد، بعد أن وحدها الملك المؤسس رحمه الله.

وأضاف خلال استضافته باللقاء المفتوح لمنصة إعلاميي الأحساء عن طريق برنامج «زوم» للحديث عن مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي لليوم الوطني 90، أن العهد الحالي الذي يواصل فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مسيرة التنمية، وما تحقق به من إنجازات يستحق من الجميع سواء مسؤولين أو إعلاميين ومواطنين الاحتفاء وتقديم لوحة جميلة تعبر عن الواقع، مؤكدا أن المملكة كوطن تستحق أن يسهم كل من يعيش على أرضها في بذل الجهود للارتقاء بها.

وقال الجعفري، خلال اللقاء الذي أداره عايض العرجاني، إن المناسبات الوطنية بحاجة إلى الإثراء الإعلامي المتميز، ليكون ما يعرضه الإعلام بكل أنواعه المقروء والمرئي الانطلاقة الحقيقة لإثارة دوافع الوطنية والحث على الاجتهاد لدى المواطن، مؤكدا أن النسخة الأولى من مبادرة إثراء المحتوى، حققت أهدافها، بينما يتواصل العمل خلال النسخة الحالية وهي الثانية لبناء محتوى متميز. وأوضح أنه تمت زيادة مسارات المحتوى بالنسخة الحالية ما سيزيد التميز، مستطردا: وربما العام المقبل ستكون هناك زيادة في هذه المسارات وسيتحقق النجاح بشكل أكبر كلما تقدمنا في النسخ المقبلة.

وقال الجعفري: إنه على الرغم من انطلاق مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي من محافظة الأحساء، لكننا نرحب بالمشاركة الإعلامية المتميزة على مستوى المملكة، مضيفا: كل منطقة ومحافظة من المملكة لديها قصص رائعة عن اليوم الوطني وتاريخ مع المؤسس ومع الرجال الذين ساهموا في بناء المملكة، ومشاركة أي إعلامي من خارج الأحساء يعزز نجاح المبادرة.

وتابع: العام المقبل سنطلق الدعوة لإعلاميي المملكة للمشاركة في مبادرتنا لأن هدفنا صالح الوطن.