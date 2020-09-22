شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 250 خريجة لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت منسق التوجيه المهني والتوظيف هدى النعيم، أهمية الاستفادة القصوى من مراحل التدريب، التي مرت بها المتدربات، والتي تسهم في صقل مهارتهن وتأهيلهن بشكل فعال لسوق العمل.
بينما استعرض مستشار التوظيف ثاني الثاني، خلال البرنامج أهم مقومات النجاح على المستويين الشخصي والمهني والتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة وإعداد السيرة الذاتية بشكل نموذجي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين، مؤكدا أهمية اكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.
وأشارت منسق فرع ريادة الأعمال سجى الجعفري، إلى أهمية تعزيز ثقافة العمل الحر، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مستعرضة أهم برامج ريادة واشتراطات بنك التنمية الاجتماعية للحصول على القرض.
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