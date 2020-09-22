شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وشعارات توعوية في «عالمي النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية، مشاركتها في اليوم العالمي للنظافة، عبر برنامج «إماطة» التوعوي، بإطلاق عدد من المبادرات في المجمعات التجارية، وذلك بنشر الشعارات التوعوية البيئية في الشاشات الإلكترونية في الطرق الرئيسية بحاضرة الدمام، إضافة إلى المحتويات الرقمية.

ونشرت الأمانة محتوى رقميًا بطريقة «فيديو انفوجرافيك» يُعنى بما يساهم به رجُل النظافة وإبراز جُهوده على مدار الساعة وفي جميع الظروف، لكسب معيشته في الأجواء الحارّة، وفي الشتاء القارِص؛ لتنظيف الطُرُقات ونحوها.

وأشار الفيديو إلى أن رمي النفايات في أماكنها المخصصة واستشعار جُهد رجل النظافة واجب إنساني؛ لما في ذلك امتنان له لنظافة البيئة من أجل بيئة آمنة.

من ناحيته، أوضح وكيل الأمين للخدمات م.زياد مغربل، أن برنامج «إماطة» التوعوي يستهدف تشجيع وتعزيز قيمة وأهمية المحافظة على المرافق العامة والمنتزهات، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومفاهيم الحفاظ على البيئة وغرس القيم لدى الفرد والمجتمع.

وأكد أن مفهوم النظافة هو ثقافة وسلوك، يجب على الجميع تطبيقه في الحياة اليومية، وأهمية حشد الجهود والطاقات لنشر هذه الثقافة للمحافظة على جمال ونظافة المنطقة لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الناشئة من المجتمع، سواءً من خلال الأسر أو عبر المؤسسات التعليمية.