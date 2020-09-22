محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-22 سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

Advertisements 22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 01:06 AM "الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى "الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

، موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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