- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد
الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-21
قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:36 PM
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:45 AM
إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية
قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
، الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.