شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن مساعد يتحدث عن جانب للملك المؤسس " الأب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، جانبا من حياة المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- مع أبناءه.
وأكد ابن مساعد خلال حواره ببرنامج " في حضرة المنصة " ، أن أهم شيء عند الملك عبد العزيز كان الحرص على الصلاة والقرآن وعبادة الله.
وقال ابن مساعد: " في صلاة الفجر كان يتم النداء على أسماء ابناءه جميعًا للحضور، واللي يغيب يا ويله " .
وتابع: " كان له هيبة ليس لها مثيل وفي نفس الوقت حنان غير عادي على زوجاته وأبناءه وبناته، كان نموذج مبهر ونحن لم ننجح في إعطاءه قيمته التي يستحقها " .
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