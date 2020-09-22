شكرا لمتابعة خبر عن شاب من الليث يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): خرج مواطن في محافظة الليث بسيارته لشراء بعض المستلزمات ولكنه اختفى في ظروف غامضة. خرج مواطن في محافظة الليث بسيارته لشراء بعض المستلزمات ولكنه اختفى في ظروف غامضة. وتعود الواقعة عندما خرج المواطن الذي يدعى عبدالكريم علي زاهر البركاتي يوم الجمعة الماضي، من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث. وتبين أن المواطن البالغ من العمر 27 عاما كان في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004، وفقا لسبق. وقامت أسرة المواطن بالبحث عنه في عدد من المستشفيات ولم يتم العثور عليه، كما حررت بلاغا بفقدان نجلهم لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب من الليث يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.