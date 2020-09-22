شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يعلق على "طمع" المستشفيات الخاصة والأطباء : لاحسيب ولارقيب(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علق استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، على الأسعار المرتفعة التي يطلبها بعض الأطباء الاستشاريين والمستشفيات الخاصة نظير الكشف الطبي أو العمليات.
وقال الاستشاري خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" أن عملية مثل تعديل حاجز الأنف لا تتجاوز 1500 ريال وتُنفذ في المستشفيات الخاصة بتكلفة 6 آلاف ريال.
وأضاف أن بعض المستشفيات الخاصة تحدد 10 آلاف ريال سعرًا لعمليات مثل اللحمية للأطفال، وذلك على الرغم من أن التكلفة الفعلية لها تتراوح من 1500 إلى 2000 ريال بحد أقصى.
وأشار إلى أن المستشفيات لا تخسر، خاصة أن المعدات الطبية التي تستوردها تستمر طول العمر، فضلًا عن تحملها لتكلفة تلك الأدوات بالتقسيط.
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