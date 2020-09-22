شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنون يعيدون تداول مقطع سابق لخادم الحرمين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعاد مواطنون تداولا مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثار إعجاب جميع سكان المملكة، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني ال 90.
وقال خادم الحرمين في المقطع الذي حظي بتفاعل لافت وتداول واسع:" يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة ".
وأحدث المقطع المتداول لخادم الحرمين ضجة كبيرة في المملكة، وجاء المقطع المتداول عندما استشهد الملك سلمان بقصة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الذي دخل معه أحد المواطنين في خصومة أمام القاضي الشرعي بالرياض لتوضيح الأسس العدلية التى تقوم عليها المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواطنون يعيدون تداول مقطع سابق لخادم الحرمين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.