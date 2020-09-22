شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنون يعيدون تداول مقطع سابق لخادم الحرمين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعاد مواطنون تداولا مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثار إعجاب جميع سكان المملكة، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني ال 90.

وقال خادم الحرمين في المقطع الذي حظي بتفاعل لافت وتداول واسع:" يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة ".

وأحدث المقطع المتداول لخادم الحرمين ضجة كبيرة في المملكة، وجاء المقطع المتداول عندما استشهد الملك سلمان بقصة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الذي دخل معه أحد المواطنين في خصومة أمام القاضي الشرعي بالرياض لتوضيح الأسس العدلية التى تقوم عليها المملكة.