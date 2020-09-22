حريق جبل عُمد.. »مدني ميسان« يوضح التطورات الجديدة

يواصل تمركزه وانتشاره في مركز ثقيف

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له، ومازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب؛ لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع بؤر الحريق المتبقية. وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين. Advertisements اقرأ أيضا: فرق الدفاع المدني بميسان تواصل إطفاء حريق جبل عُمد بمركز ثقيف هاشتاق «#حريقجبلعمد» يتصدر.. وطائرات تطفئ النيران جنوب الطائف

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