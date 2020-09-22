«السرورية».. 10 معلومات عن أخطر فصيل إخواني حذر منه «آل الشيخ»

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن أخطر وأشر فصائل في جماعة الإخوان الإرهابية، وقال الوزير (في معرض تحذيره من الجماعة الإرهابية): »أخطر وأشر فصائلهم إن السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله«.

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن التيار السروري الذي حذر من خطره الوزير آل الشيخ وعلاقته بالإخوان وقطر:

- تأخذ الحركة السرورية من جماعة الإخوان الأشكال التنظيمية الحركية، وتنتقي تعاليمها من تنظيمات متشددة.

- تتبنى الحركة السرورية الطرح الثوري التغييري على غرار حركة الخميني في إيران.

- نشأت الحركة السرورية على يد مدرس حساب كان يعمل في المرحلة المتوسطة بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام.

- مؤسس الحركة السرورية يدعى محمد سرور نايف زين العابدين، لم يدرس العلم الشرعي دراسة منهجية.

- وُلد مؤسس الحركة السرورية في حوران في بلاد الشام عام 1938م، واعتنق الفكر الإخواني

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- بدأ مؤسس الحركة السرورية دعوته في حائل ويقال بريدة ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية.

- عند الانتباه لنشاط مؤسس الحركة السرورية في المملكة ذهب إلى الكويت، ومنها إلى بريطانيا.

- استطاع تنظيم الحمدين في قطر اختراق وتجنيد معظم قيادات الحركة السرورية.

- عندما أشعلت قطر ما يسمى بثورات "الربيع العربي"، كانت جماعة السروريين في طلائع المصفقين والمروجين والمناصرين له.

- فشل الإخوان في مصر وتراجع دورهم في تونس، والحرب الأهلية في ليبيا، وفشل المتأسلمين في سوريا، كشف الحركة السرورية لكل من كان منخدعًا فيها.

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