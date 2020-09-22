«الضمان الصحي» يعلن مدة التعويض في الحالات الطارئة

عن النفقات القابلة للاستعاضة..
أكد مجلس الضمان الصحي، أنه يتم تعويض المؤمن له، في الحالات الطارئة خلال مدة لا تزيد على ١٥ يومًا عمل، وذلك عن النفقات القابلة للاستعاضة.
وقال الحساب الرسمي لمجلس الضمان الصحي عبر موقع «تويتر»: «أخي المؤمن له .. في الحالات الطارئة يتم التعويض خلال مدة لا تزيد عن ١٥ يومًا عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة حسب الأسعار السائدة».
وأضاف: «شريطة تزويد شركة التأمين خلال مدة لا تزيد عن ٣٠ يومًا عمل من تكبد تلك النفقات بالمستندات المؤيدة التي تطلبها الشركة».
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