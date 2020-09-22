العثور على جثة مفقود «وادي النمار».. وفريق إنجاد يعلن التفاصيل

أكد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الإثنين، أنه بعد تأكيد الجهات المختصة تبين أن الجثة التي تم العثور عليها من قبل الفريق، في وقت سابق، تعود لمفقود وادي النمار بالرياض، بعد تضارب الأخبار عن المفقود مهند القحطاني.

وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد عبر «تويتر»: «بعد تأكيد الجهات المختصة تبين أن الجثة التي عثر عليها عضو الفريق الفارس: صالح بن إبراهيم السحيباني تعود لمفقود وادي نمار وعليه يمنح هذا الوسام»، مضيفًا: «نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح الجنات، وكل الشكر لأبطال الفريق».

وكان شقيق المفقود أبلغ «عاجل»، أن مهند مصاب بمرض نفسي حديث منذ شهر وعمره بالعقد الثاني، مشيرًا إلى أن شقيقه استغل فرصة عدم وجودهم بالمنزل فخرج مترجلًا.

وأضاف شقيق مفقود وادي نمار: «لقينا بالوادي جثة وما تعرفنا على ملامحها وما تأكدنا من شيء بيحولونها لتحليل، دي إن إي، والجثة التي وجدت لم يتضح لها دليل على أنه المفقود مهند وننتظر ذلك التحليل».

Advertisements

وشدد شقيق مفقود وادي نمار على عدم نشر الشائعات، كون المفقود لديه أهل يحسبون الدقائق والثواني للعثور عليه، يأتي هذا فيما زعم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم، أنه عثر على جثة مفقود وادي نمار، بعد يومين من البحث.

وحذف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ التغريدة التي أشار فيها إلى العثور على جثة مهند القحطاني وذلك بعد تصريحات شقيقه، إلا أنه أكد اليوم الإثنين، أن الجهات المختصة أثبتت صحة التغريدة التي تم حذفها، وعلى أساسه تم تكريم عضو الفريق الذي عثر على الجثة.

اقرأ أيضًا:

شقيق مفقود وادي نمار يفجِّر مفاجأة لـ«عاجل».. وفريق إنجاد يمسح التغريدة

خرج يوم الخميس ويعاني مرض نفسي.. البحث عن مفقود وادي نمار